Kuyu Bakım - Onarım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kuyu Bakım - Onarım İşçisi Tanımı;
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Kuyu Bakım - Onarım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuyu Bakım - Onarım İşçisi Maaşları
Kuyu Bakım - Onarım İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kuyu Bakım - Onarım İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuyu Bakım - Onarım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7233.69
Meslek Adı :
Kuyu Bakım - Onarım İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Grubu :
Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, kuyu ihraç sisteminin montajını ve demontajını yapan, kuyunun bakım ile onarımını yapan ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmaları yürüten nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile çevre koruma önlemlerini uygulamak,
b) İş organizasyonu yapmak,
c) Kuyu ihraç sistemini monte etmek,
d) Kuyu ihraç sistemini demonte etmek,
e) Kuyu bakım-onarımı yapmak,
f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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