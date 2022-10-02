Kuyu Bakım - Onarım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuyu Bakım - Onarım İşçisi görev tanımı nedir, Kuyu Bakım - Onarım İşçisi ne iş yapar, Kuyu Bakım - Onarım İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuyu Bakım - Onarım İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuyu Bakım - Onarım İşçisi Tanımı;

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Kuyu Bakım - Onarım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuyu Bakım - Onarım İşçisi Maaşları

Kuyu Bakım - Onarım İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kuyu Bakım - Onarım İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuyu Bakım - Onarım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.69

Meslek Adı :

Kuyu Bakım - Onarım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, kuyu ihraç sisteminin montajını ve demontajını yapan, kuyunun bakım ile onarımını yapan ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmaları yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile çevre koruma önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Kuyu ihraç sistemini monte etmek,

d) Kuyu ihraç sistemini demonte etmek,

e) Kuyu bakım-onarımı yapmak,

f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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