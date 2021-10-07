Laboratuvar Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Laboratuvar Teknikeri görev tanımı nedir, Laboratuvar Teknikeri ne iş yapar, Laboratuvar Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Laboratuvar Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Laboratuvar Teknikeri Tanımı;

Araştırma ve bilgi edinmek amacıyla bilinmeyen bir durumun ve sonucun labaratuvarlarda inceleyen tahlil eden kişidir.

Laboratuvar Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Laboratuvar Teknikeri Maaşları

Laboratuvar Teknikeri maaşı ortalama aylık 5.250 - TL’dir. En düşük Laboratuvar Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Laboratuvar Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Laboratuvar Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Laboratuvar Teknikeri Ne İş Yapar?

Laboratuvar Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: Araştırma ve bilgi edinmek amacıyla bilinmeyen bir durumun ve sonucun labaratuvarlarda inceleyen tahlil eden kişidir.

Laboratuvar Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Laboratuvar Ve Patoloji Laboratuvarı Teknisyenleri

Laboratuvar Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Laboratuvar Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3212.04 olarak belirlenmiştir



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