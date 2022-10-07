Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha görev tanımı nedir, Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha ne iş yapar, Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha Tanımı;

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Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha Maaşı Ne Kadar? 2022 Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha Maaşları

Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.14

Meslek Adı :

Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal levhaları lak ile kaplayan bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Lak Sürme Makinesi İşçisi (metal Levha) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin lak depolarını makine üzerindeki yuvalarına yerleştirmek ve vidaları sıkarak depoları sabitleştirmek,

b) Lak siperini klipslerine takar, lak hortumunu pompaya geçirmek,

c) Yayma ve sıyırma bıçaklarını yerlerine takmak ve somunlarını sıkarak tespit etmek,

d) Kullanacağı lakı hazırlar ve hazırlanmış lakı makinenin depolarına doldurmak,

e) Saç levhaları otomatik bant üzerine koyar, makineyi çalıştırmak,

f) Lakın levhalar üzerine istenilen kalınlıkta sürülmesini temin etmek üzere sıyırma ve yayma bıçaklarını ayarlamak,

g) Makinenin otomatik çalışmasını izler ve otomatik olarak yüzleri lak ile kaplanan levhaları kontrol etmek,

h) Hatalı laklanan saç levhaları ayırır, iş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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