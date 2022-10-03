Leblebi Şeker İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Leblebi Şeker İmal Ustası Tanımı;
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Leblebi Şeker İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Leblebi Şeker İmal Ustası Maaşları
Leblebi Şeker İmal Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Leblebi Şeker İmal Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Leblebi Şeker İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7512.28
Meslek Adı :
Leblebi Şeker İmal Ustası
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Leblebi Şeker İmal Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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