Leblebi Şeker İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Leblebi Şeker İmal Ustası görev tanımı nedir, Leblebi Şeker İmal Ustası ne iş yapar, Leblebi Şeker İmal Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Leblebi Şeker İmal Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Leblebi Şeker İmal Ustası Tanımı;

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Leblebi Şeker İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Leblebi Şeker İmal Ustası Maaşları

Leblebi Şeker İmal Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Leblebi Şeker İmal Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Leblebi Şeker İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.28

Meslek Adı :

Leblebi Şeker İmal Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Leblebi Şeker İmal Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Güncel Meslek : EVET

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