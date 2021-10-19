Lehim Bandı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Lehim Bandı İşçisi görev tanımı nedir, Lehim Bandı İşçisi ne iş yapar, Lehim Bandı İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lehim Bandı İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lehim Bandı İşçisi Tanımı;

Kenetlenen kutu gövdelerini lehimliyen bir lehim bantını çalıştıran kişidir

Lehim Bandı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Lehim Bandı İşçisi Maaşları

Lehim Bandı İşçisi maaşı ortalama aylık 4.250- TL’dir. En düşük Lehim Bandı İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lehim Bandı İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Lehim Bandı İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Lehim Bandı İşçisi Ne İş Yapar?

Lehim Bantı İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İlgili vanalardan gaz ayarını yaparak bek ucundan çıkan gazı ateşlemek,

b) Lehim anında kullanılan temizleme sıvısını hazneye doldurmak,

c) Lehimlenecek kutu gövdelerini bant üzerine yerleştirmek,

d) Bantı çalıştırıp hareketli bant üzerinde huni fırçası altından geçerek temizlenen ve bekin altına gelerek belirli derecede ısınan kutu gövdelerinin kenetlenmiş kısımlarına lehim çubuğu sürerek lehim bırakmak,

e) Lehimlenen kutu gövdelerini kontrol edip istenilen şekilde lehimlenmeyen kutu gövdelerini ayırarak teker teker lehimlemek,

f) Lehim bantının dişlilerini yağlayıp, tıkanan bekleri açmak,

a) Belirli tip bir metal veya maddeyi lehimlemekle ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırd edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Lehim Bandı İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Lehim Bandı İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Lehim Bandı İşçisi mesleğinin meslek kodu 7212.24 olarak belirlenmiştir



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