Levha Cam Merdane İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Levha Cam Merdane İşçisi görev tanımı nedir, Levha Cam Merdane İşçisi ne iş yapar, Levha Cam Merdane İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Levha Cam Merdane İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Levha Cam Merdane İşçisi Tanımı;

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Levha Cam Merdane İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Levha Cam Merdane İşçisi Maaşları

Levha Cam Merdane İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Levha Cam Merdane İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Levha Cam Merdane İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.23

Meslek Adı :

Levha Cam Merdane İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Erimiş camı haddeleyerek levha haline getiren bir makineyi kurup çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Levha Cam Merdane İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cam haddeleme makinesini vinç yardımı ile eritme fırını ile cam tav fırını arasına yerleştirmek,

b) Zincirle tahrikli merdanelere ve su soğutma borularına bağlamak,

c) Fırının kapağını açıp erimiş camı merdanelere akıtmaya başlamak,

d) Üst merdaneyi indirerek yada kaldırarak camın kalınlığını düzenler ve reostalar ile merdanelerin hızını ayarlamak,

e) Kabarcık ve yüzeydeki yapışmalar gibi camdaki kusurları gözlemek,

f) Telli cam imalinde malzemenin cama kendiliğinden gömülmesi için metal örgünün hareketini ayarlayabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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