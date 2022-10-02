Litografyacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Litografyacı görev tanımı nedir, Litografyacı ne iş yapar, Litografyacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Litografyacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Litografyacı Tanımı;

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Litografyacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Litografyacı Maaşları

Litografyacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Litografyacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Litografyacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.47

Meslek Adı :

Litografyacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Siyah, beyaz ve renkli litografik baskı yapan baskı makinesini kuran ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Litografyacı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Litograf taşının üzerine yağ geçirmez bir tabaka elde etmek için reçine ve diğer maddeleri tatbik etmek,

b) Deseni ince bir kopya kağıdı üzerine çizmek, desenin çizgilerini renkli tebeşirle kapatmak, desenin ters yüzünü taşın yüzeyine koyarak kağıdın arkasına bastırarak deseni taşa çıkartmak, yüzeye gres yağı sürmek, yüzeye sürülen gres yağının desenin boşluklarından sızarak litograf taşına nüfus etmesini sağlamak,

c) Litograf taşını ezme makinesiyle ezmek, taş yüzeyindeki koruyucu sıvıyı temizleyerek taşın boyayı daha iyi tutmasını sağlamak,

d) Perdah taşı ile taşları düzelterek makineye girmesini temin etmek, taşı baskı makinesinin yatağına sıkıştırmak,

e) Hangi renk tonunu kullanacağının araştırılmasını yaparak boya yataklarına doldurmak,

f) Boyanın, silindirler üzerine akışını düzenlemek, basılacak taşın kalınlığına göre plaka silindirinin desensiz kısmına gerekli nemi veren silindirleri ayarlamak,

g) Birkaç kez prova bastıktan sonra gerekli düzenlemeleri yapmak, baskı işi bitince taşı makineden çıkarmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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