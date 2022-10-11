Lokomotif Sürücüsü-Madencilik Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lokomotif Sürücüsü-Madencilik görev tanımı nedir, Lokomotif Sürücüsü-Madencilik ne iş yapar, Lokomotif Sürücüsü-Madencilik olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lokomotif Sürücüsü-Madencilik mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lokomotif Sürücüsü-Madencilik Tanımı;

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Lokomotif Sürücüsü-Madencilik Maaşı Ne Kadar? 2022 Lokomotif Sürücüsü-Madencilik Maaşları

Lokomotif Sürücüsü-Madencilik maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Lokomotif Sürücüsü-Madencilik maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lokomotif Sürücüsü-Madencilik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8311.03

Meslek Adı :

Lokomotif Sürücüsü-Madencilik

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Lokomotif Sürücüsü (Madencilik), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, maden ocağında (yeraltında ve yerüstünde) lokomotifle emniyetli bir şekilde yük ve insan taşıma ve lokomotifin genel kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lokomotif Sürücüsü (Madencilik) , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Dizel motorlu lokomotiflerde lokomotifin genel kontrol işlemlerini yapmak,

b) Lokomotifi vagonların önüne almak,

c) İnsan taşıma vagonlarının lokomotife bağlanmasını sağlamak, vagonların emniyet zincirlerini kontrol etmek, vagonları takip etmek için işaret lambası asmak vb. gibi lokomotif ile insan taşıma işlemlerini yapmak,

d) Lokomotifi üretim bölgesine götürmek,

e) Boş vagonları üretim bölgesinden çıkarmak,

f) Lokomotifi çalıştırmak, yük vagonlarının lokomotife bağlanmasını sağlamak, vagonların doldurulmasını sağlamak (yerüstü maden ocaklarında), ray makaslarını değiştirmek, dolu vagonları siloya götürmek vb gibi lokomotifle yük taşıma işlemlerini yapmak,

g) Yangın/su patlamalarında tehlikeli bölgelerin kapatılmasını sağlamak,

h) Raydan çıkan vagonları ray üzerine yerleştirmek (yeraltı maden ocaklarında),

i) Raydan çıkan lokomotifi ray üzerine yerleştirmek (yeraltı maden ocaklarında),

j) Hareket halinde iken arıza yapan vagonun yol kenarına alınmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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