Lokum Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Lokum Ustası Maaşları ve İş İlanları

Lokum Ustası görev tanımı nedir, Lokum Ustası ne iş yapar, Lokum Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lokum Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lokum Ustası Tanımı;

Sade, fıstıklı, fındıklı, çeşnili vb, lokum çeşitlerini imal etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Lokum Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Lokum Ustası Maaşları

Lokum Ustası maaşı ortalama aylık 6.500- TL’dir. En düşük Lokum Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lokum Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Lokum Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Lokum Ustası Ne İş Yapar?

Lokum Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim miktarına göre lokum yapımında kullanılacak malzemeleri depodan tedarik etmek,

b) Üretim formunda belirtilen malzeme miktarını kazanlara koymak,

c) Sürekli karıştırılarak uygun sürede pişmesini sağlamak, nezaret etmek,

d) Pişme işlemi sonunda çeşnili ise çeşni malzemesi ilave etmek,

e) İstenen kıvama gelen lokumu soğutma tablalarına aktarmak,

f) Hindistan cevizi rendesi, pudra şekeri serpilmiş paslanmaz çelik tablalara boşaltmak,

g) Tablalardan lokumu çıkartmak, şerit haline, rulo haline getirmek,

h) Kesme tezgâhında uygun şekillerde lokumların kesimini yapmak,

i) Çeşnisine göre hindistan cevizi veya pudra şekeri serpmek,

j) Lokumları çeşidine, cinsine göre tartmak ve paketlemek,

k) Çalışma alanının temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Lokum Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışan

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Lokum Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Lokum Ustası mesleğinin meslek kodu 7512.20 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Lokum Ustası maaşlarına ek sizlerde Lokum Ustası mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?