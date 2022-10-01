Maça Yapıcı (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Maça Yapıcı (Makine İle) görev tanımı nedir, Maça Yapıcı (Makine İle) ne iş yapar, Maça Yapıcı (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Maça Yapıcı (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Maça Yapıcı (Makine İle) Tanımı;

__

Maça Yapıcı (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Maça Yapıcı (Makine İle) Maaşları

Maça Yapıcı (Makine İle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Maça Yapıcı (Makine İle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maça Yapıcı (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7211.14

Meslek Adı :

Maça Yapıcı (Makine İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Kalıpçılar Ve Maça Hazırlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal dökümünde kullanılmak üzere kumdan maça yapan çekmeli bir tip devir daim makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maça Yapıcısı (Makine İle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Maça kutusunu makinenin ön tablasında kalıbın üzerine bağlamak ve maça kutusunu kısmen kumla doldurmak,

b) Tablayı sarsarak kumu kutu içine sıkıştırmak için mekanizmayı çalıştırmak,

c) Takviye tellerini kuma yerleştirmek,

d) Kutuyu kumla doldurarak sarsma işlemini tekrarlamak,

e) Kutunun üst tarafına metal levhayı sabitlemek ve levyeleri hareket ettirerek ön tablayı ve kum deposunu döndürerek alt tablayı üste getirmek,

f) Alt tablayı aşağı bastırarak maçayı maça kutusundan çıkarmak,

g) Kumdan maça yapan sıkıştırmalı yada üflemeli bir tip makineyi çalıştırabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?