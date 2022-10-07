Maden Sondörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Maden Sondörü görev tanımı nedir, Maden Sondörü ne iş yapar, Maden Sondörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Maden Sondörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Maden Sondörü Tanımı;

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Maden Sondörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Maden Sondörü Maaşları

Maden Sondörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Maden Sondörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maden Sondörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8113.11

Meslek Adı :

Maden Sondörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kuyu Açma Ve Sondaj Makineleri Operatörleri Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Maden Sondörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisnde, yeraltında ve yerüstünde değişik katmanlarda, sondaj makine ve ekipmanlarını kullanarak, sondaj lokasyon hazırlığı yapma, sondaj kuyusu (delik) delme ve numune alma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maden Sondörü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Sondaj makinesinin bakım/ikmal ve kontrolünü yapmak,

b) Sondaj makinesini kurma (Montaj) işlemlerini yapmak,

c) Çamur pompasının bakımını yapmak,

d) Piston gömleklerini, kütük yataklarını, bilya yataklarını ve bilyaları değiştirmek,

e) Emici hortumları bağlamak,

f) Çamur havuzu açmak,

g) Kanal açmak,

h) Kanal üzerine dinlenme havuzu kazmak,

i) Çamur pompasını kurmak,

j) Çamur hazırlamak,

k) Takım dizisi oluşturmak,

l) Kırıntı numunesi , karot numunesi ve örselenmemiş numune almak,

m) Çıkan numulaerin korunmasını sağlamak,

n) Sondaj makinesini sökme (Demontaj) işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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