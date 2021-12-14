Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu görev tanımı nedir, Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu ne iş yapar, Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu Tanımı;

mağazaların yeni açılacak yerleri araştırmak ve rapor hazırlamak uygun olan yerlere mağazalar açmak

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu Maaşları

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu maaşı ortalama aylık 5.800 - TL’dir. En düşük Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu Ne İş Yapar?

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Maket yapmak, Proje kroki resmi çizimi, kroki görünüşler üzerinde ölçümlendirme ve tesisat elemanlarının detay ölçülerini belirtmek,

b) Taslak yerleşim planları, taslak plan üzerinde donatı elemanlarının düzenlenmesi, donatı listesi hazırlamak,

c) Taslak cephe yönlerini belirlemek, taslak cephe görünüşlerini çizmek,cephelerde renklerin belirlenmek,

d) Cephe yönlerini belirlemek, belirlenen yönlere göre cephe görünüşlerini,belirlemek, doku, doku çalışması yapılan cepheleri renklendirmek,

e) Perspektifin bakış açısının belirlenmesi, çizimi, renk uygulamaları yapmak,

f) Donatı aksesuarları, aksesuarların mekândaki yerlerinin belirlenmesi, mobilya aksesuarlarının sembollerini belirtmek,



g) Aydınlatma aksesuarları, aydınlatma aksesuarlarının mekândaki yeri, aydınlatma aksesuarlarının yerleşim projelerinde sembollerle göstermek,

h) Mekânlarda kullanılan sıhhi tesisat aksesuarlarının, sıhhi tesisat aksesuarlarının mekândaki yerleri, sıhhi tesisat sembollerini çizmek,

i) Müşteri isteklerini listelemek,

j) Antropometrik veriler toplamak,

k) Bilgisayarda çizim programlarını kullanmak,

l) Müşteri beklenti ve isteklerini listelemek, müşteri beklenti ve istekleri doğrultusunda alternatif çözümler oluşturmak,

m) Geçici mekânda kullanılacak fonksiyonellik gereksinimlerini tespit etmek,

n) Proje üzerinde iç mekânın ve donatıların metrajını çıkarmak,

o) Mimari proje üzerinde ön keşif ve mekân üzerinde iç dekorasyon son ( kesin )

p) keşif yapmak,

q) Net resim çizmek, kesit çizmek, detay çizmek, perspektif çizmek, renk uygulaması yapmak,

r) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

s) Üst yüzeyde uygulanacak boya ve verniği belirlemek, döşeme gerecini

t) belirlemek.

u) Yapay ve doğal aydınlatma elemanlarını, alanları ve objeleri aydınlatma

v) elemanlarını çizmek,

w) Elektrik ve sıhhi tesisat elemanlarının sembollerini projelerini çizmek,

x) Yapı malzemelerini tespit etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu Meslek Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İç Tasarımcılar Ve Dekoratörler

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 3432.19 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu maaşlarına ek sizlerde Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?