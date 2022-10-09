Magazin Besleme İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Magazin Besleme İşçisi (Bisküvi) Tanımı;

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Magazin Besleme İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Magazin Besleme İşçisi (Bisküvi) Maaşları

Magazin Besleme İşçisi (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Magazin Besleme İşçisi (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Magazin Besleme İşçisi (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.64

Meslek Adı :

Magazin Besleme İşçisi (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisküvi, gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde, bisküvi mamullerinin belirli bir düzen içerisinde ambalaj makinelerine girmesini sağlayan magazinlerin kontrolünü yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Magazin Besleme İşçisi (Bisküvi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Magazin üzerindeki ürünlerin düzenini kontrol etmek,

b) Magazin üzerindeki ürünlerin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak,

c) Düzeni bozulan ürünleri düzeltmek,

d) Çalışma alanının temizliğini yapmak,

e) Meydana gelen aksaklıkları amirine bildirmek,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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