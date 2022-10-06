Mahlül Hazırlama İşçisi (Debbağlık) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Mahlül Hazırlama İşçisi (Debbağlık) Tanımı;

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Mahlül Hazırlama İşçisi (Debbağlık) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mahlül Hazırlama İşçisi (Debbağlık) Maaşları

Mahlül Hazırlama İşçisi (Debbağlık) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Mahlül Hazırlama İşçisi (Debbağlık) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mahlül Hazırlama İşçisi (Debbağlık) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.09

Meslek Adı :

Mahlül Hazırlama İşçisi (Debbağlık)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Derilerin tabaklanmasında kullanılan eriyikleri hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mahlul Hazırlama İşçisi (Debağlık) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirli miktarda öğütülmüş ağaç kabuğuyla kimyasal maddeleri kazana atmak,

b) Valfları açıp kazana su doldurmak,

c) Kazan içindeki ısıtıcılara buhar sevk ederek eriyiği ısıtmak,

d) Hidrometreyle eriyiğin özgül ağırlığını kontrol etmek,

e) Motoru çalıştırarak eriyiği diğer kazan veya kaplara pompalamak,

f) Tabaklama eriyiğinde kullanılan ağaç kabuğunu öğütebilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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