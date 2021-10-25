Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) görev tanımı nedir, Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) ne iş yapar, Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) Tanımı;

Motorlu taşıtların makaslarıyla ilgili bakım onarım işlemlerini kendi başına ve belli bir süre içerisinde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2021 Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşları

Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı ortalama aylık 4.750- TL’dir. En düşük Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.750- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) Ne İş Yapar?

Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makas tamir ve bakımı için gelen motorlu taşıt müşterilerinden durum hakkında bilgi almak,

b) Motorlu taşıtın makas aksamını kontrol etmek, yapılması gereken işlemleri belirlemek,

c) Yapılacak tamir ve bakım işlemlerinin maliyetini tespit etmek, müşterilere bilgi vermek,

d) Taşıtın makas aksamının genel bakım ve kontrollerini yapmak,

e) Motorlu taşıtın makas aparatlarında arızalı parçaların tamiri yapılabileceklerin gerekli tamir işlerini yapmak,

f) Arızalı ve tamiri yapılamayacak durumda olan makas parçalarının eskilerini sökmek, yenilerinin montajını yapmak,

g) Tamir ve montaj işlemleri tamamlanan makas aparatlarının son kontrollerini yapmak,

h) Makaslarla ilgili yapılabilecek işlemleri biten motorlu araçları müşterilere teslim etmek,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar



Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) mesleğinin meslek kodu 7231.21 olarak belirlenmiştir



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