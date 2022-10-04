Maket İşçisi-Ahşap Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Maket İşçisi-Ahşap görev tanımı nedir, Maket İşçisi-Ahşap ne iş yapar, Maket İşçisi-Ahşap olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Maket İşçisi-Ahşap mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Maket İşçisi-Ahşap Tanımı;

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Maket İşçisi-Ahşap Maaşı Ne Kadar? 2022 Maket İşçisi-Ahşap Maaşları

Maket İşçisi-Ahşap maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Maket İşçisi-Ahşap maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maket İşçisi-Ahşap iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.12

Meslek Adı :

Maket İşçisi-Ahşap

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bina, gemi, uçak ve makine gibi eşyanın el aletleri veya elektrikli aletler yardımıyla belirli bir ölçüye göre ağaçtan modellerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maket İşçisi (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje veya diğer şartnameleri inceleyerek kullanacağı malzemeyi seçmek ve işaretlemek,

b) Kesme, rendeleme ve tornalama gibi işlemlerle parçalara şekil vermek,

c) Parçaları tutkal, çivi ve vidalarla tespit etmek,

d) Ölçüleri kumpas, cetvel ve diğer aletlerle kontrol etmek,

e) Modelleri oymak suretiyle de yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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