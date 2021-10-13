Makine Bakım Yardımcı Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Makine Bakım Yardımcı Elemanı görev tanımı nedir, Makine Bakım Yardımcı Elemanı ne iş yapar, Makine Bakım Yardımcı Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Bakım Yardımcı Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık



Makine Bakım Yardımcı Elemanı Tanımı;

İşyerindeki makina, alet, donanım ve sistemlerde oluşan aksaklıkları gidermek ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekli bakımlarını ve arızaların onarımlarını gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan ekipler içinde yer alan, bakım ve onarım işlemlerinde, makina, alet, donanım ve sistemlerin mümkün en uzun sürede ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması, Bakım ve onarım işlemleri sırasında ayarlama, montaj-demontaj, sıkma işlemleri ile basit ölçme, basit kaynak ve yağlama gibi tipik işlemlerin yanında basit nitelikteki mekanik, hidrolik ve pnömatik ayarları yapma gibi işlemleri yapan kişidir

Makine Bakım Yardımcı Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Bakım Yardımcı Elemanı Maaşları

Makine Bakım Yardımcı Elemanı maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük Makine Bakım Yardımcı Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Bakım Yardımcı Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Makine Bakım Yardımcı Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Makine Bakım Yardımcı Elemanı Ne İş Yapar?

Makine Bakım Yardımcı Elemanı ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan yeri düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Bakım, onarım işlemlerinden önce hazırlıkları tamamlamak

g) Makinalar ile ilgili bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek

h) Makinaların parça değişimini gerçekleştirmek

i) Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek

j) Makinanın basit ayarlarını yapmak

k) Makinalar ile ilgili basit onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek

l) Son kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makine Bakım Yardımcı Elemanı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Makine Bakım Yardımcı Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makine Bakım Yardımcı Elemanı mesleğinin meslek kodu 7233.42 olarak belirlenmiştir



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