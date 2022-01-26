Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni Maaşları

Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni maaşı ortalama olarak aylık 8875_TL'dir. En düşük Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni maaşı 7250_TL, En yüksek ise 10500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2320.48

Meslek Adı :

Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere makine konularında alanıyla ilgili eğitim veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapmak,

b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurmak,

c) Kendisine ayrılan ders saatlerinde öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,

d) Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek,

e) Eğitici kol çalışmalarında görev almak,

f) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

g) İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, ilgililere rehberlik etmek,

h) Çevresindeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,

i) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapmak,

j) Sorumlu olduğu sınıfta öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışmak,

k) Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

l) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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