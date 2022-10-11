Makine Yıkayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Makine Yıkayıcısı görev tanımı nedir, Makine Yıkayıcısı ne iş yapar, Makine Yıkayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Yıkayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Yıkayıcısı Tanımı;

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Makine Yıkayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Yıkayıcısı Maaşları

Makine Yıkayıcısı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Makine Yıkayıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Yıkayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.12

Meslek Adı :

Makine Yıkayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Yıkayıcısı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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