Makine Yıkayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Makine Yıkayıcısı Tanımı;
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Makine Yıkayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Yıkayıcısı Maaşları
Makine Yıkayıcısı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Makine Yıkayıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Yıkayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9329.12
Meslek Adı :
Makine Yıkayıcısı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Makine Yıkayıcısı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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