Malaturacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Malaturacı görev tanımı nedir, Malaturacı ne iş yapar, Malaturacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Malaturacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Malaturacı Tanımı;

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Malaturacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Malaturacı Maaşları

Malaturacı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Malaturacı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Malaturacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.66

Meslek Adı :

Malaturacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Malatura makinelerinde indirme ve parlatma yapabilen, rodaj makinesinde rodaj yapabilen kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Malaturacı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Camın kimyasal yapısını araştırmak,

b) Camın ham maddelerini araştırmak,

c) Yapılarına göre cam türlerini araştırmak,

d) Cam üretim yöntemlerine göre cam türlerini araştırmak,

e) Üretim kademelerini araştırmak,

f) Üretimde veri saptamak,

g) Malatura yapmak,

h) Rodaj yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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