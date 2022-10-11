Malzeme Taşıyıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Malzeme Taşıyıcısı görev tanımı nedir, Malzeme Taşıyıcısı ne iş yapar, Malzeme Taşıyıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Malzeme Taşıyıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Malzeme Taşıyıcısı Tanımı;
__
Malzeme Taşıyıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Malzeme Taşıyıcısı Maaşları
Malzeme Taşıyıcısı maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Malzeme Taşıyıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Malzeme Taşıyıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
İşkur Malzeme Taşıyıcısı İş İlanları İçin Tıklayın
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9329.13
Meslek Adı :
Malzeme Taşıyıcısı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Malzeme Taşıyıcısı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Malzeme Taşıyıcısı maaşlarına ek olarak sizlerde Malzeme Taşıyıcısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?
Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?