Manevracı-Harmancı (Maden) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Manevracı-Harmancı (Maden) görev tanımı nedir, Manevracı-Harmancı (Maden) ne iş yapar, Manevracı-Harmancı (Maden) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Manevracı-Harmancı (Maden) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Manevracı-Harmancı (Maden) Tanımı;

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Manevracı-Harmancı (Maden) Maaşı Ne Kadar? 2022 Manevracı-Harmancı (Maden) Maaşları

Manevracı-Harmancı (Maden) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Manevracı-Harmancı (Maden) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Manevracı-Harmancı (Maden) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9311.09

Meslek Adı :

Manevracı-Harmancı (Maden)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Açık Ocak maden işletmelerinde iş makinelerinin dar alanlardaki hareketlerini düzenleyen, operatör ve ağır iş kamyonu şoförlerinin makine altı, harman ve yol kesişim noktalarında güvenli manevra yapmaları ve emniyetli şekilde seyretmelerine yardımcı olan, manevra alanlarının çalışma emniyetini sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Manevracı-Harmancı (Maden); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

b) Çalışma sahasını kontrol etmek, çatlak, kabarma, çökme, kayma gibi durumlar varsa amirine haber vermek,

c) Kazı, yükleme, taşıma, boşaltma ve hazırlık işlerinde çalışan iş makineleri ve kamyonları önceden belirlenen ses, ışık ve el işaretleriyle yönlendirmek,

d) Çalışma esnasında sürekli gözetim ve kontrol edilmesi gereken sahaların takibini yapmak ve ilgilileri bilgilendirmek,

e) Elektrikli iş makinelerinin çalışma aynasına yaklaşması, geri çekilmesi, yer değiştirmesi ve yürütülmesi durumlarında enerji kablosunun hareketini, sehpalanmasını ve güvenliğini sağlamak,

f) Çalışma sahasında görevli iş makinelerinin sefer sayısı, arıza çıkma durumlarını içeren formları doldurmak, ilgililere vermek,

g) İş makinelerinin batma, arızalanma, heyelanda kalma gibi durumlarında kurtarma ekiplerine yardımcı olmak,

h) İş makinelerine manevra yaptırmak

i) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

j) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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