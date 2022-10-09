Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi) Tanımı;

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Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi) Maaşları

Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.67

Meslek Adı :

Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Markem makinesini kullanarak bisküvi ambalajlarına tarih, saat vb. bilgileri basan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Markem Makinesi Operatörü (Markemci), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin tarih/saat ayarlarını yapmak,

b) Markem makinesini çalıştırmak,

c) Makinenin çalışmasına nezaret etmek,

d) Meydana gelen aksaklıklara müdahale etmek, düzeltmek,

e) Makinenin basit bakım ve onarımlarını yapmak,

f) Makinenin haznesine mürekkep doldurmak,

g) Çalışma alanının temizliğini sağlamak,

h) Vardiya bilgilerini aktarmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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