Markör-Metal Levha Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Markör-Metal Levha görev tanımı nedir, Markör-Metal Levha ne iş yapar, Markör-Metal Levha olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Markör-Metal Levha mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Markör-Metal Levha Tanımı;

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Markör-Metal Levha Maaşı Ne Kadar? 2022 Markör-Metal Levha Maaşları

Markör-Metal Levha maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Markör-Metal Levha maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Markör-Metal Levha iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.06

Meslek Adı :

Markör-Metal Levha

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesilecek ve şekil verilecek metal levhaları işaretleyen kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Markör (Metal Levha) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje veya diğer şartnameleri incelemek,

b) Metali seçip üzerine yardımcı çizgiler çekip gereken yerleri noktalamak,

c) Belirli malzeme tiplerinin işaretlenmesinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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