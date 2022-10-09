Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi) görev tanımı nedir, Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi) ne iş yapar, Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi) Tanımı;

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Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi) Maaşları

Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.68

Meslek Adı :

Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisküvi, gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde ilgili makineleri kullanarak ürün formülüne göre marmelat hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretilen ürüne ve marmelat hazırlama talimatına göre marmelat hazırlama işlemlerini yapmak,

b) Refraktometre kullanarak ölçüm yapmak,

c) Kazan dairesine zamanında haber vermek, buharın açılıp kapanmasını sağlamak,

d) Marmelat hazırlamada kullanılan hammaddeleri takip ve temin etmek,

e) Çalıştığı yeri temizlemek,

f) Vardiyasında karşılaştığı sorunları ilk amirine bildirmek,

g) Kendisinden sonraki marmelatçıya vardiyasıyla ilgili bilgileri aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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