Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt) görev tanımı nedir, Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt) ne iş yapar, Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt) Tanımı;

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Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşları

Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.16

Meslek Adı :

Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motorlu araçlardaki marş motoru (dinamo) dişlileri ile devir daim pompasına ait dişlilerin tamir ve bakım işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi(Motorlu Taşıt) , işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :

a) Marş motoru (dinamo) ve devir daim pompalarını sökerek arızayı tespit etmek,

b) Arıza dişlilerde ise; arızalı dişli kullanılamayacak derecede yıpranmış ise yenisi ile değiştirmek,

c) Arızalı dişlinin mili metrik ölçümlerini yapmak,

d) Arızalı dişlinin kaynak işlerini yapmak,

e) Torna geçirmek, taşlamak suretiyle dişliyi tamir etmek,

f) Marş motoru ve devir daim pompasının içersindeki rulman (bilye) ve yağ yataklarını kontrol etmek, tamir ve bakımını yapmak,

g) Dişlileri gres yağı ile yağlamak.

h) Tamir ve bakım işlerinden sonra marş motoru ve devir daim pompasını monte etmek,

i) İşlemleri tamamlanan motor ve pompaları müşteriye teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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