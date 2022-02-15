Masör-Masöz Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Masör-Masöz maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Masör-Masöz pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Masör-Masöz nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Masör-Masöz olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Masör-Masöz Maaşı Ne Kadar? 2022 Masör-Masöz Maaşları

Masör-Masöz maaşı ortalama olarak aylık 8050_TL'dir. En düşük Masör-Masöz maaşı 6750_TL, En yüksek ise 9350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Masör-Masöz iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.19

Meslek Adı :

Masör-Masöz

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, masaj uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Masör-Masöz, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık ve hijyen yapmak

b) Salon hazırlığı ve hijyeni yapmak

c) Müşteriyi karşılamak ve uğurlamak

d) Klasik masaj teknikleri uygulamak

e) Dekolteye ve yüze masaj uygulamak

f) Cilt bakımı kozmetiklerini uygulamak

g) Vücut bakımı kozmetiklerini uygulamak

h) Temel vücut masajı uygulamak

i) Lenf drenaj masajı uygulamak

j) Aroma terapi masajı uygulamak

k) Taş masajı uygulamak

l) Ayurveda masajı uygulamak

m) Refleksoloji masajı uygulamak

n) Shiatsu masajı uygulamak

o) Thai masajı uygulamak

p) Modern SPA bakımları yapmak

q) Thallasso bakımları yapmak

r) Otantik SPA bakımları yapmak

s) Termal bakımlar yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Masör-Masöz maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?