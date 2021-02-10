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Masumlar Apartmanı'nda Naci'den izleyenleri üzen sahne!

Masumlar Apartmanı'nın 9 Şubat Salı akşamı yayınlanan 21. bölümünde Naci'nin kaldığı otel odasında yerde kanlar içinde yatıyor olması diziye damga vurdu. Safiye'nin Naci'yi dışarı çıkmak için apartmanın kapısının önünde Naci'yi beklediği anlar ekranlara yansırken Naci öldü mü? sorusu ise izleyicileri meraklandırdı.

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10 Şubat 2021 Çarşamba 10:33
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