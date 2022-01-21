Matematik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Matematik Mühendisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Matematik Mühendisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Matematik Mühendisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Matematik Mühendisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Matematik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Matematik Mühendisi Maaşları

Matematik Mühendisi maaşı ortalama olarak aylık 12750_TL'dir. En düşük Matematik Mühendisi maaşı 8500_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matematik Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2120.04

Meslek Adı :

Matematik Mühendisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Matematikçiler, İstatistikçiler Ve Aktüerler

Meslek Birim Grubu :

Matematikçiler, İstatistikçiler Ve Aktüerler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Endüstride ve bankacılıkta sorunların matematik yolu ile analizini yapma ve çözüm yollarını geliştime bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Matematik Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı kurumda; ortaya çıkan problemlerin matematiksel modellerini kurmak çözmek ve yorumlamak,

b) Problemlerin çözümü için yöntemler geliştirmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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