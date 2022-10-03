Mayacı (Hamur) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mayacı (Hamur) görev tanımı nedir, Mayacı (Hamur) ne iş yapar, Mayacı (Hamur) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mayacı (Hamur) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mayacı (Hamur) Tanımı;

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Mayacı (Hamur) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mayacı (Hamur) Maaşları

Mayacı (Hamur) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mayacı (Hamur) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mayacı (Hamur) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.06

Meslek Adı :

Mayacı (Hamur)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmbikten çekilecek içki veya maltlı içki imalinde arpa lapasının fermantasyonu için gerekli mayayı imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mayacı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirli miktarlardaki arpa, çavdar veya diğer hububatı tartıp özel ağaç fıçılara ölçülerek doldurulmuş ve belirli bir dereceye kadar ısıtılmış suya katmak,

b) Otomatik karıştırıcılarla su ve hububatı karıştırarak fıçı içindeki serpantin borularına buhar sevk ederek karışımı pişirmek,

c) Pişen lapayı fıçı içindeki soğutma serpantinlerinden soğuk su geçirerek soğutmak,

d) Hazırlanmış maya eriğini maya kültürünü bu karışım içine dökerek yine karıştırmak,

e) Fermantasyona tabi tutulan lapanın sıcaklığını fıçı içindeki borulardan sıcak veya soğuk su geçirerek ayarlamak,

f) Hidrometre kullanarak ve basit kimyevi testler yaparak lapanın yoğunluğunu ve asit miktarını belirli limitler içinde tutmak,

g) Santrifüj ayırıcısı veya filtre presi vasıtasıyla mayayı suyundan ayırmak,

h) Pompayla emerek veya yüzünden sıyırarak mayayı fermantasyon tanklarından ayırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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