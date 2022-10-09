Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü görev tanımı nedir, Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü ne iş yapar, Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü Tanımı;

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Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü Maaşları

Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.70

Meslek Adı :

Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretilmek üzere planlanan cins ve miktarda mayonez/sos imalat işlemlerini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mayonez ve Sos Hazırlama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimde kullanılacak hammadde, yardımcı madde ve sarf malzemelerini tespit ve tedarik etmek

, b) Üretimde için kullanılacak yardımcı maddeleri tartarak kullanıma hazırlamak,

c) Karıştırma kazanları, pişirme kazanları, homojenizasyon, pastörizasyon, dengeleme tankı vb. boru hatlarını monte etmek ve üretim için hazır hale getirmek,

d) İmal edilecek ürün cinsine göre makinenin basınç, sıcaklık, vakum ayarlarını yapmak,

e) Karıştırıcı kazan içerisine salça döküm işlemlerini yapmak,

f) Kullanım için hazırlanan malzemeleri karıştırıcı kazan içerisine elle boşaltmak ve karıştırma işlemini başlatmak,

g) Karıştırılan üründen numune almak ve laboratuarda asitlik ve briks (şeker) oranlarının, belirlenen standart oranlarda olmasını sağlamak,

h) Hazırlanan karışımı otomatik olarak bekleme tankına aktarmak ve belli bir süre bekletmek,

i) Mikropların kırılması ve uzun ömürlü olması için hazırlanan karışımı otomatik olarak pastörizasyon cihazına göndermek,

j) Eşit yoğunlukta dengelenmesi amacıyla ürünü homojenizasyon cihazına otomatik olarak göndermek

k) Hava kabarcıklarının yok edilmesi amacıyla ürünün vakum cihazında vakumlanmasını sağlamak,

l) Ürünün yoğunluk ve akışkanlık kontrolünü yapmak,

m) Laboratuar onayı almış ürünü ikinci dengeleme tankı içerisine almak,

n) Ürünü paketlenmek üzere paketleme operatörüne teslim etmek,

o) Kullanılan malzeme, teçhizat ve donanımları hijyen kuralları içerisinde uygun kimyasallarla temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü maaşlarına ek olarak sizlerde Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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