Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi Maaşları

Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi maaşı ortalama olarak aylık 14500_TL'dir. En düşük Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi maaşı 8000_TL, En yüksek ise 21000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2311.39

Meslek Adı :

Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Doktora

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yüksek öğretim kurumlarında; metal şekillendirme işlemlerinde karşılaşılan sürtünme problemini Sonlu Elemanlar Yöntemiyle analizi, pnomatik tekerleklerin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle modelenmesi ve kauçuk türü malzemelerin termotlastik davranışlarının teorik ve deneysel olarak analizi gibi çeşitli konularda eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mekanik (Makine Mühensliği) Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal şekillendirme işlemlerinde karşılaşılan sürtünme problemini Sonlu Elemanlar Yöntemiyle analizi, pnomatik tekerleklerin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle modellenmesi ve kauçuk türü malzemelerin termotlastik davranışlarının teorik ve deneysel olarak analizi gibi çeşitli konularda bilimsel araştırma ve çalışmalar yürütmek,

b) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,

c) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,

d) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,

e) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,

f) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,

g) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,

h) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,

i) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

j) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,

k) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,

l) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,

m) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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