Mekaniker-Buhar Kazanları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekaniker-Buhar Kazanları görev tanımı nedir, Mekaniker-Buhar Kazanları ne iş yapar, Mekaniker-Buhar Kazanları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekaniker-Buhar Kazanları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekaniker-Buhar Kazanları Tanımı;

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Mekaniker-Buhar Kazanları Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekaniker-Buhar Kazanları Maaşları

Mekaniker-Buhar Kazanları maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mekaniker-Buhar Kazanları maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekaniker-Buhar Kazanları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.14

Meslek Adı :

Mekaniker-Buhar Kazanları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Buhar kazanları ve bunlara bağlı olan şebekede meydana gelen arızaları tamir eden veya bunların bakım ve tamirlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamirci-Makinist (Buhar Kazanları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arızanın mahiyetini ve yerini tespit etmek üzere kazanları ve şebekeyi kontrol etmek,

b) Tespit ettiği arızalı kısımdaki parçaları kısmen veya tamamen sökmek,

c) Sökülen parçaları temizleyerek kontrol etmek,

d) Arızaya sebep olan parçaları ayırmak, tamir etmek veya tamir edilmesi için ilgili kısma göndermek,

e) Tamiri imkansız olan parçaların yerine yenilerini temin etmek ve yerlerine takmak,

f) Tamir edilen tesisi çalıştırarak ayarlarını yapmak ve çalışma durumunu kontrol ederek çalışan tesisi ilgiliye teslim etmek,

g) Belirli zamanlarda randımanı arttırmak için kazanların ve şebekelerin bakımını yapmak ve gereken kısımları yağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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