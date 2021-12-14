Mekaniker-Fabrika Bakımı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Mekaniker-Fabrika Bakımı görev tanımı nedir, Mekaniker-Fabrika Bakımı ne iş yapar, Mekaniker-Fabrika Bakımı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekaniker-Fabrika Bakımı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekaniker-Fabrika Bakımı Tanımı;

Sınai yada diğer kuruluşların kurulu makinelerinin, yüksek gerilim hatlarının ve mekanik bölümlerinin tamir ve bakımını yapan kişidir.

Mekaniker-Fabrika Bakımı Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekaniker-Fabrika Bakımı Maaşları

Mekaniker-Fabrika Bakımı maaşı ortalama aylık 5.500- TL’dir. En düşük Mekaniker-Fabrika Bakımı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekaniker-Fabrika Bakımı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mekaniker-Fabrika Bakımı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mekaniker-Fabrika Bakımı Ne İş Yapar?

Tamirci-Makinist (Fabrika Bakımı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mekanik Bakım-Onarımcı (7233.10)?un benzeri işler yapar fakat bir kuruluşun mekanik donanımının tamir ve bakımında ihtisas sahibi olabilmek,

b) Elektrik teçhizatı ve kablolarını ve bağlantılarını kurmak ve tamir etmek,

c) Ahşap bölümleri yapmak ve tamir etmek,

d) Duvarları, döşemeleri ve ahşap yerleri boyamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mekaniker-Fabrika Bakımı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Mekaniker-Fabrika Bakımı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mekaniker-Fabrika Bakımı mesleğinin meslek kodu 7233.17 olarak belirlenmiştir

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