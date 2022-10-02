Mekaniker (Kompresör) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekaniker (Kompresör) görev tanımı nedir, Mekaniker (Kompresör) ne iş yapar, Mekaniker (Kompresör) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekaniker (Kompresör) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekaniker (Kompresör) Tanımı;

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Mekaniker (Kompresör) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekaniker (Kompresör) Maaşları

Mekaniker (Kompresör) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mekaniker (Kompresör) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekaniker (Kompresör) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.35

Meslek Adı :

Mekaniker (Kompresör)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Basınçlı hava kompresörü ve elemanlarının bakımı ve onarımını yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamirci - Makinist (Kompresör), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bakım ve onarımı istenen kompresör yapılacak işlemlerle ön keşif yapmak,

b) Kompresördeki arızaları tespit etmek,

c) Kompresörün ölçüm ve kontrollerini yapmak, d) Arızalı veya bakımı istenen kompresörün sökümünü yapmak,

e) Değişecek parçaları sökmek ve yerine yenilerinin montajını yapmak,

f) Tamirat için gerekli malzemelerin temin edilmesini sağlamak,

g) Kompresörün arıza ve bakımı giderildikten sonra test ve tecrübesini yapmak,

h) Tecrübesi yapıldıktan sonra ilgilisine teslim etmek,

i) Kullanılan araç, gereç ve malzemelerin bakımlarını yapmak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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