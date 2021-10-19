Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) görev tanımı nedir, Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) ne iş yapar, Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) Tanımı;

Gemi veya uçaklarda hareket vermekte kullanılanlardan gayri türbinleri tamir eden veya bunların bakım ve tamirlerini yapan kişidir.

Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) Maaşları

Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) maaşı ortalama aylık 4.780- TL’dir. En düşük Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) Ne İş Yapar?

Tamirci-Makinist (Türbin) (Uçak ve Gemi Türbinleri Hariç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Mekanik Bakım Onarımcı (7233.10) da belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren türbinler üzerinde çalışmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) mesleğinin meslek kodu 7233.24 olarak belirlenmiştir



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