Mekik Oyacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekik Oyacısı görev tanımı nedir, Mekik Oyacısı ne iş yapar, Mekik Oyacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekik Oyacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekik Oyacısı Tanımı;

__

Mekik Oyacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekik Oyacısı Maaşları

Mekik Oyacısı maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Mekik Oyacısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekik Oyacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.74

Meslek Adı :

Mekik Oyacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İplik ve mekik adı verilen bir araçla, düğüm ve piko tekniğiyle mekik oyası yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mekik Oyacısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uygun model belirlemek,

b) Mazeme temin etmek,

c) Mekik oyası yapmak,

d)) Ütü yapmak,

e) Ürünü kontrol etmek,

f) Ürünü kolalamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirmek,

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?