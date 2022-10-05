Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) görev tanımı nedir, Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) ne iş yapar, Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) Tanımı;

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Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) Maaşı Ne Kadar? 2022 Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) Maaşları

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.30

Meslek Adı :

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Melamin Pres Makinesini kullanarak, sunta yonga levhayı emprenye kağıdı ile alt ve üst yüzeylerini uygun sıcaklık ve uygun basınç da pres altında kaplayarak sunta lam yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Melamin Pres Tezgahının genel kontrolünü yapmak,

b) Melamin yapılacak (kaplanacak) ham suntayı forklift yardımıyla suntanın konacağı bölüme taşıyıp yerleştirmek,

c) Emprenyeden aldığı kağıdı alt ve üst serme terminaline yerleştirmek,

d) Pres departmanı ısı transfer yağını kontrol edip eksik ise tamamlamak,

e) Pres makinesini çalıştırmadan önce hava emme hortumlarını vakumları ve taşıyıcı kolonları kontrol etmek,

f) üretim parametrelerine göre Pres makinesinin basınç, ısı ve nem oranını bilgisayar ile ayarlamak

g) Alt emprenye kağıdını düzgün olarak sermek,

h) Alt emprenye kağıdının üzerine ham sunta taşıma arabaları ile taşımak ve yerleştirmek,

i) Ham suntanın üzerine üst emprenye kağıdını düzgün olarak sermek,

j) Altında ve üstünde emprenye kağıdı olan ham suntayı melamin pres makinesine taşımak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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