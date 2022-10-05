Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) görev tanımı nedir, Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) ne iş yapar, Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) Tanımı;

__

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) Maaşı Ne Kadar? 2022 Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) Maaşları

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) İş İlanları İçin Tıklayın

kac-para.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.30

Meslek Adı :

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Melamin Pres Makinesini kullanarak, sunta yonga levhayı emprenye kağıdı ile alt ve üst yüzeylerini uygun sıcaklık ve uygun basınç da pres altında kaplayarak sunta lam yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Melamin Pres Tezgahının genel kontrolünü yapmak,

b) Melamin yapılacak (kaplanacak) ham suntayı forklift yardımıyla suntanın konacağı bölüme taşıyıp yerleştirmek,

c) Emprenyeden aldığı kağıdı alt ve üst serme terminaline yerleştirmek,

d) Pres departmanı ısı transfer yağını kontrol edip eksik ise tamamlamak,

e) Pres makinesini çalıştırmadan önce hava emme hortumlarını vakumları ve taşıyıcı kolonları kontrol etmek,

f) üretim parametrelerine göre Pres makinesinin basınç, ısı ve nem oranını bilgisayar ile ayarlamak

g) Alt emprenye kağıdını düzgün olarak sermek,

h) Alt emprenye kağıdının üzerine ham sunta taşıma arabaları ile taşımak ve yerleştirmek,

i) Ham suntanın üzerine üst emprenye kağıdını düzgün olarak sermek,

j) Altında ve üstünde emprenye kağıdı olan ham suntayı melamin pres makinesine taşımak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) maaşlarına ek olarak sizlerde Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
Son Haberler
Prodüktör Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Prodüktör Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Prodüktör Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Prodüktör Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Erkek Terzisi (Hazır Elbise) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Erkek Terzisi (Hazır Elbise) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Harabat Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Harabat Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Harabat Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Harabat Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Becayiş Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Becayiş Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Becayiş Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Becayiş Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Çok Okunanlar
Kehribar Balı Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Kehribar Balı Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Kehribar Balı Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Kehribar Balı Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Soylu Erki Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Soylu Erki Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Soylu Erki Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Soylu Erki Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Tevessü Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Tevessü Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Tevessü Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Tevessü Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Aralık Oyunu Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Aralık Oyunu Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Aralık Oyunu Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Aralık Oyunu Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!