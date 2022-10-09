Melanjörcü (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Melanjörcü (Bisküvi) görev tanımı nedir, Melanjörcü (Bisküvi) ne iş yapar, Melanjörcü (Bisküvi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Melanjörcü (Bisküvi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Melanjörcü (Bisküvi) Tanımı;

__

Melanjörcü (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Melanjörcü (Bisküvi) Maaşları

Melanjörcü (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Melanjörcü (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Melanjörcü (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.71

Meslek Adı :

Melanjörcü (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgile3ri Meslek Tanımı :

Bisküvi, gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde mamul kremasında kullanılan gofret yaprak ıskartası, kakao vb. karışımı hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Melanjörcü (Bisküvi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Karışım için gerekli olan hammaddeleri tartımını yaparak hazırlamak,

b) Gofret yaprak ıskartası, kakao vb. malzemeleri silindirden geçirmek suretiyle inceltmek,

c) Gofret karışımı hazırlama talimatına göre karışımları yapmak,

d) Melanjör ve silindirlerin ve çalıştığı yerin temizliğini yapmak,

e) Vardiyasında karşılaştığı sorunları ilk amirine bildirmek,

f) Kendisinden sonraki melanjörcüye vardiyasıyla ilgili bilgileri aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?