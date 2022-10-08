Mensucat Beyazlatıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mensucat Beyazlatıcı görev tanımı nedir, Mensucat Beyazlatıcı ne iş yapar, Mensucat Beyazlatıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mensucat Beyazlatıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mensucat Beyazlatıcı Tanımı;

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Mensucat Beyazlatıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mensucat Beyazlatıcı Maaşları

Mensucat Beyazlatıcı maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Mensucat Beyazlatıcı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mensucat Beyazlatıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.01

Meslek Adı :

Mensucat Beyazlatıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elyaf, tops ipliği, örgü yünü, kumaş, bez veya diğer tekstil maddelerini muamele ederek bunların renklerini açan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Mensucat Beyazlatıcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su kabını doldurup içine kimyasal maddeler ilave etmek,

b) Malzemeyi kimyasal solüsyona batırmak,

c) Solüsyonun hararetini, malzemenin solüsyon içersindeki hareketini ve solüsyon içerisinde tutulacağı zamanı kontrol etmek,

d) Solüsyonu boşaltıp malzemeyi durulamak,

e) Malzemeyi çıkararak kurutulmak veya diğer surette muamele edilmek üzere gerekli yere ulaştırmak,

f) Beyazlatma işlemini ışık ve hava tesiri ile tatbik edebilir ve muamele edilen malzemenin cinsine göre ihtisası olabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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