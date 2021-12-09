Metal Dökümcüsü (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Metal Dökümcüsü (Elle) görev tanımı nedir, Metal Dökümcüsü (Elle) ne iş yapar, Metal Dökümcüsü (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Dökümcüsü (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Dökümcüsü (Elle) Tanımı;

Elle metal dökümü yapan kişilerdir.

Metal Dökümcüsü (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Dökümcüsü (Elle) Maaşları

Metal Dökümcüsü (Elle) maaşı ortalama aylık 5.300 - TL’dir. En düşük Metal Dökümcüsü (Elle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Dökümcüsü (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Metal Dökümcüsü (Elle) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Metal Dökümcüsü (Elle) Ne İş Yapar?

Üretim yöntemleri iç dönüşümler ve dış dönüşümler olmak üzere ikiye aylırılır. İç dönüşümler kimyasal ve fiziksel dönüşümler olarak, dış dönüşümler ise biçimlendirme olarak tarif edilebilir. Biçimlendirme sınıflamasında döküm, kaynak, talaş kaldırma ve plastik şekil verme tekniklerini ifade edebiliriz. Döküm işleminde erimiş durumdaki akıcılıktan, kaynak işelimned yerel eritme durumundan, talaş kaldırma işleminde istenmeyen kısımlar kesilerek uzaklaştırılması durumundan, plastik şekil vermede plastik şekil değişimi durumundan istifade edilir.

Metal Dökümcüsü (Elle) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Metal Dökümcüsü (Elle) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Metal Dökümcüsü (Elle) mesleğinin meslek kodu 8121.83 olarak belirlenmiştir

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