Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) görev tanımı nedir, Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) ne iş yapar, Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) Tanımı;

Paslanmaya dayanıklı demirden gayri metallerle demir ve çelik ürünleri kaplayan sıcak daldırma donatımını çalıştıran kişidir.

Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) Maaşları

Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) Ne İş Yapar?

Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Daldırma tanklarında ısıyı düzenleyip kimyasal malzemeyi ve kaplayıcı metali tamamlayarak temizleyici ve yağ giderici maddelerin ve daldırma kazanlarının gereken seviyede olmasını sağlamak,

b) Kaplanacak metalleri bant üzerine yada tel sepete yerleştirmek,

c) Metallerin kabartılarını ve yağlarını temizlemek için kimyasal eriyiğe batırmak,

d) Kaplanacak metallleri yüzeylerini paslanmaya karşı korumak ve metal kaplamanın kalıcığını kolaylaştırmak için amanyum klorid tanklarına yada diğer temizleyici maddelere daldırmak,

e) Kaplanacak metalleri içinde kalay ve çinko gibi demirden gayri metallerin bulunduğu eriyik tankına daldırmak,

f) Belirli bir zaman sonra kaplanan metali tanktan çıkarıp santrafüjde, su tankında ve soğutma odasında soğutmak,

g) Kaplanan metallerin bütün kaplamasını ve yüzey kaplamasını tel fırça ve eğe ile muayene ederek hatalı kaplamaları yeniden işlem görmesi için geri gönderip curufları kepçe ile tanktan çıkarmak,

h) Kaplama işleminin türüne göre sınıflandırılabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) mesleğinin meslek kodu 8122.16 olarak belirlenmiştir



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