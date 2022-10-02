Metal Markacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal Markacı görev tanımı nedir, Metal Markacı ne iş yapar, Metal Markacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Markacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Markacı Tanımı;

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Metal Markacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Markacı Maaşları

Metal Markacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metal Markacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Markacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.07

Meslek Adı :

Metal Markacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metalin talaş alınacak, taşa tutulacak veya makinede diğer surette şekil verilecek kısımlarına, işçilere yol göstermek maksadıyla çizgiler çekmek ve yardımcı noktalarla işaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Markacı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve diğer şartnameleri incelemek,

b) İşaretlenecek yerleri tespit etmek için mastarlar, cetveller, pergel, mikrometre ve diğer aletler kullanmak,

c) Metal yüzüne kazıntı suretiyle çizgiler çekmek, çekiç ve nokta zımbası ile yardımcı noktalar vurmak,

d) İşaretleme safhasından önce metal yüzüne tebeşir, boya ve benzeri bir malzeme sürebilir. Markör (Metal levha) (7213.07) ve Markör (Metal İnşaat) (7214.08) hariçtir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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