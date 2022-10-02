Metal Şekillendirici (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal Şekillendirici (Elle) görev tanımı nedir, Metal Şekillendirici (Elle) ne iş yapar, Metal Şekillendirici (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Şekillendirici (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Şekillendirici (Elle) Tanımı;

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Metal Şekillendirici (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Şekillendirici (Elle) Maaşları

Metal Şekillendirici (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metal Şekillendirici (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Şekillendirici (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.04

Meslek Adı :

Metal Şekillendirici (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal levhaları ve metal çubukları el aletleri, mengeneler ve şekil verme ıstampaları kullanarak kalıplayan, büken ve şekil veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal şekillendirici (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak metal eşyanın resmini ve özelliklerini incelemek, b) Malzemenin ve şekil verme ıstampalarının işlem noktalarını işaretlemek,

c) Yapılacak eşyanın şemasına göre şekil verme kalıpları ve diğer aksesuarlara karar vermek ve sabitlemek,

d) Gerekirse malzemeyi ısıtmak, parçayı şekil verme kalıbının üzerine yerleştirmek ve sıkıştırma parçası ile bağlamak,

e) Balyoz, çekiç yada havalı çekiç kullanarak istenilen şekli vermek,

f) Gerekirse metali yeniden ısıtmak,

g) Mastar yada diğer ölçme araçları ile yapılan işin doğruluğunu kontrol etmek,

h) Kırma, zımbalama, bükme ve caka tezgahlarını da kullanabilmek,

i) Özel tip bir eşyanın şekillendirilmesinde ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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