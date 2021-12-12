Meteoroloji Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Meteoroloji Mühendisi görev tanımı nedir, Meteoroloji Mühendisi ne iş yapar, Meteoroloji Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meteoroloji Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meteoroloji Mühendisi Tanımı;

Atmosferdeki hava hareketlerini ve bu hareketlerin sonunda meydana gelen değişik meteorolojik olayların günlük hayata uygulanmasını sağlayan, bilimsel araştırmalar yapan kişidir.

Meteoroloji Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Meteoroloji Mühendisi Maaşları

Meteoroloji Mühendisi maaşı ortalama aylık 8.000 - TL’dir. En düşük Meteoroloji Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meteoroloji Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meteoroloji Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meteoroloji Mühendisi Ne İş Yapar?

Meteoroloji Mühendisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Atmosferde meydana gelen radyasyon, yağış, optik ve elektriki olaylara benzer fiziki olayları incelemek,

b) Meteorolojik gözlemlerin analizini yaparak hava tahminlerinde bulunmak,

c) Atmosferin üst tabakalarında meydana gelen, hareketlerden yararlanarak yağmur, kar, dolu, don değişik hava ve diğer olması muhtemel olaylar hakkında tahminler yapmak,

d) Kara, hava, deniz ve diğer su kütlelerinde meteorolojik olayları takip edip, meteorolojinin canlılar üzerindeki etkilerini incelemek,

e) Çevre sorunları gibi konularda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmek, vb. görev ve işlemleri yerine getiri

Meteoroloji Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fiziki Ve Yer Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Meteorologlar

Meteoroloji Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Meteoroloji Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2112.02 olarak belirlenmiştir

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