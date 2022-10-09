Meyan Balı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Meyan Balı İmal İşçisi görev tanımı nedir, Meyan Balı İmal İşçisi ne iş yapar, Meyan Balı İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meyan Balı İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meyan Balı İmal İşçisi Tanımı;

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Meyan Balı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyan Balı İmal İşçisi Maaşları

Meyan Balı İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Meyan Balı İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyan Balı İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.72

Meslek Adı :

Meyan Balı İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İlaç ve meşrubat imalatında kullanılmak üzere meyan kökünden meyan balı imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyan Balı İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Meyan köklerini yıkama makinesinde temizleyip, makineyle keserek lif haline getirmek,

b) Liflerin su emiş kabiliyetini artırmak için bir preste ezmek suretiyle incelterek değirmende öğütmek,

c) Bir kazanda suyla karıştırıp kaynatarak şerbet haline getirmek,

d) Meyan şerbetini buharla ısıtılan bir kazanda pişirerek hamur haline gelmesini sağlamak ve elde edilen meyan balı hamurunu elle kalıplayıp ambalaj kısmına göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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