Meydancı - İmalat Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Meydancı - İmalat görev tanımı nedir, Meydancı - İmalat ne iş yapar, Meydancı - İmalat olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meydancı - İmalat mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meydancı - İmalat Tanımı;

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Meydancı - İmalat Maaşı Ne Kadar? 2022 Meydancı - İmalat Maaşları

Meydancı - İmalat maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Meydancı - İmalat maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meydancı - İmalat iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.16

Meslek Adı :

Meydancı - İmalat

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Meydancı - İmalat, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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