Meydancı - İmalat Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Meydancı - İmalat görev tanımı nedir, Meydancı - İmalat ne iş yapar, Meydancı - İmalat olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meydancı - İmalat mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Meydancı - İmalat Tanımı;
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Meydancı - İmalat Maaşı Ne Kadar? 2022 Meydancı - İmalat Maaşları
Meydancı - İmalat maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Meydancı - İmalat maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meydancı - İmalat iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9329.16
Meslek Adı :
Meydancı - İmalat
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Meydancı - İmalat, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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