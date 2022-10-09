Meyve Presi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Meyve Presi Operatörü görev tanımı nedir, Meyve Presi Operatörü ne iş yapar, Meyve Presi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meyve Presi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meyve Presi Operatörü Tanımı;

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Meyve Presi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyve Presi Operatörü Maaşları

Meyve Presi Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Meyve Presi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyve Presi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.73

Meslek Adı :

Meyve Presi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Otomatik presler kullanarak meyvelerin özünü çıkaran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyve Presi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Meyve püresini elle veya konveyör bandından alarak bez filtrelere veya torbalara doldurmak,

b) Torbalanmış meyveyi prese koyarak presi işleterek meyvelerin özünü çıkarmak,

c) Özü pres kazanından pompalayarak meyve özlerini teneke kutulara koymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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