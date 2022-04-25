Mis Sabun Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mis Sabun Üretim İşçisi görev tanımı nedir, Mis Sabun Üretim İşçisi ne iş yapar, Mis Sabun Üretim İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mis Sabun Üretim İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mis Sabun Üretim İşçisi Tanımı;

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Mis Sabun Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mis Sabun Üretim İşçisi Maaşları

Mis Sabun Üretim İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mis Sabun Üretim İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mis Sabun Üretim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6310.02

Meslek Adı :

Mis Sabun Üretim İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kendi Geçimine Yönelik Çiftçiler, Balıkçılar, Avcılar Ve Toplayıcılar

Meslek Grubu :

Kendi Geçimine Yönelik Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Kendi Geçimine Yönelik Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sabun hamuruna koku, şekil ve renk verme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mis Sabun Üretim İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sabun hamuru hazırlamak,

b) Sabuna şekil vermek,

c) Kompozisyonu renklendirmek,

d) Şekilli sabuna renk, parlaklık vererek tanzim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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