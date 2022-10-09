Mısır İşleme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mısır İşleme Operatörü görev tanımı nedir, Mısır İşleme Operatörü ne iş yapar, Mısır İşleme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mısır İşleme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mısır İşleme Operatörü Tanımı;

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Mısır İşleme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Mısır İşleme Operatörü Maaşları

Mısır İşleme Operatörü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Mısır İşleme Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mısır İşleme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.65

Meslek Adı :

Mısır İşleme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mısır işleme hattını hazırlayan, mısır kabulü yapan, mısırı işleyen, ambalajlama ve etiketleme yapan, makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mısır İşleme Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Mısır kabulü yapmak, b)Mısırı işlemek işlemlerini yapmak,

c)Ambalajlama ve etiketleme yapmak,

d)Makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

e)Gerekli makine ve ekipmanları kullanmak,

f)Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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